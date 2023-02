Wavre : la Ville dit non au projet Matexi dans le Bois de Beumont

C’est un refus qui va soulager pas mal de monde du côté de Wavre. Le groupe immobilier Matexi voulait aménager une voirie, dans le Bois de Beumont, destinée à desservir une partie du nouveau quartier du Champ Saint- Anne qui sort de terre. Mais ce projet menaçait la hêtraie du bois. L’Avenir annonce ce matin que la Ville refuse de délivrer le permis !

Une victoire pour les citoyens mobilisés en masse contre le projet

"C’est un énorme soulagement pour moi mais aussi pour toutes les personnes qui nous ont soutenus et que je remercie, témoigne Sophie Visart, l’initiatrice de la pétition. Merci à ces 1500 personnes qui ont signé la pétition et aussi aux habitants qui se sont mobilisés pour aller chercher des signatures et pour aller à la rencontre des gens. Il était important de préserver ce site car c’est, un peu, l’emblème de la ville de Wavre et c’est un des rares endroits qui est préservé du béton. Il est doté d’un chemin qui est assez bucolique et rural. C’est un peu le Wavre d’autrefois et beaucoup de gens sont attachés historiquement et affectivement à cet endroit et c’est pour cette raison que je trouvais important de le préserver".