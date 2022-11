Wavre : la nouvelle bourgmestre Anne Masson a prêté serment devant le conseil communal ce mardi

C’est désormais officiel ! Anne Masson est la nouvelle bourgmestre de Wavre. La réformatrice (LB), ancienne première échevine, a prêté serment devant le conseil communal, ce mardi soir. Anne Masson remplace Françoise Pigeolet (LB) qui a décidé de quitter ses fonctions politiques pour des raisons de santé et pour se consacrer à sa famille. La passation de pouvoir s’est déroulée dans une ambiance décontractée et empreinte d’une certaine émotion. Pas de passes d’armes entre la majorité et l’opposition. L’heure était aux hommages et aux mots d’encouragement, devant un parterre de citoyens venus en nombre pour l’occasion. La séance était également retransmise en ligne, comme d’habitude.

Parmi les quelques changements à épingler au cours de ce conseil peu banal : le premier échevinat qui revient à Paul Brasseur et le retour au collège de Jean-Pol Hannon.

Interpellation citoyenne

Vers 18H15, avant même le début du conseil communal, une centaine de personnes se sont rendues devant l’hôtel de Ville. Parents, joueurs et autres sympathisants du club de football Wavre-Limal étaient venus exprimer leur impatience par rapport au projet de nouveau stade de football. Le sujet a d’ailleurs fait l’objet d’une interpellation citoyenne en bonne et due forme lors du conseil communal. Sébastien Dehee, parent et coach du club de foot, a demandé à la nouvelle bourgmestre si le projet allait enfin avancer. "La Ville nous a promis un nouveau stade et nous attendons toujours. En attendant, les joueurs du club végètent dans des containers en bordure de l’avenue du centre sportif". Une pétition en ligne a d’ailleurs été lancée.

Anne Masson a d’abord rappelé que le collège n’avait pas abandonné le projet. Il lui fallait juste un peu de temps pour réfléchir à des solutions budgétaires dans un contexte de crise devenu difficile. La nouvelle bourgmestre a surtout regretté les propos injurieux à l’encontre des élus. Des invectives via les réseaux sociaux et que Sébastien Dehee a dit regretter. "J’ignore qui est derrière ces propos, mais ils n’émanent pas des responsables du club".

Anne Masson a annoncé que la commune avait inscrit 100.000 euros pour des containers plus adéquats en attendant les locaux définitifs. Les travaux débuteront l’an prochain. Une annonce que les fans du club préféreront voir se concrétiser de leurs propres yeux.

Plan énergie-climat

Un autre point a marqué la soirée. La présentation du Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC). Réalisé dans le cadre de l’adhésion de la Ville de Wavre à la Convention (européenne) des Maires pour le Climat, ce plan d’actions prévoit une réduction des gaz à effet de serre sur le territoire wavrien de 40% à l’horizon 2030, par rapport à l’année 2006. Wavre devra donc réduire ses émissions de gaz à effet de serre, augmenter la résilience du territoire face au changement climatique et lutter contre la précarité énergétique.

Un diagnostic local révèle que le transport et le logement sont les principales sources d’émissions. L’étude n’intègre pas les émissions produites par le trafic de l’E411, ce que n’a pas manqué de dénoncer l’opposition Ecolo. Les Verts ont aussi pointé un manque de clarté et de précisions, ainsi qu’un manque d’ambition pour pouvoir atteindre les objectifs permettant d’éviter les catastrophes climatiques.

Du côté de l’opposition CH + (Les Engagés), on prône un chapitre spécifique consacré à la mobilité scolaire, les trajets vers les écoles étant particulièrement nombreux dans la cité du maca.

Anne Masson a répliqué qu’il s’agissait d’une première version d’un plan qui sera précisé et amélioré au fil du temps.

Enfin, l’opposition est revenue sur les problèmes constatés à Walibi lors de la fête d’Halloween. Victime de son succès, le parc a été submergé par un nombre important de visiteurs, ce qui avait engendré une série de complications. "Nous en avons parlé avec la police et les responsables du site", a expliqué la bourgmestre. "Nous prendrons toutes les mesures pour que cela ne se reproduise plus !"