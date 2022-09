Wavre : la musique classique s’invite dans les maisons de repos

La démarche a été initiée par la ville de Wavre. Elle a invité l’Orchestre royal de Chambre de Wallonie à se produire dans quatre maisons de repos situées sur son territoire. L’idée est de permettre aux résidents de reprendre contact avec l’extérieur, après deux années marquées par le covid et les privations de visites et de sortie. "C’est un projet très humaniste et sociétal. On sait que c’est important pour un être humain de rester en contact avec la musique, avec le beau, notamment lorsqu’on atteint un certain âge. Cela permet au cerveau de rester éveillé, insiste Laurent Fack, le directeur général de l’ORCW. C’est donc au-delà d’un divertissement. C’est quelque chose qui amène une transcendance, mais aussi un supplément de vie".