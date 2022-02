Wavre : la mobilité fortement perturbée dès le 12 février pour cause de travaux Infrabel

D’ici quelques jours, de gros chantiers menés par Infrabel vont démarrer à Wavre avec de loudes conséquences au niveau de la mobilité.

Les travaux débuteront le 12 février pour se terminer (en principe) le 7 mars prochain. Ils seront réalisés à hauteur de la rue du Chemin de Fer, de la rue Provinciale et de la Gare de Wavre.

Concrètement, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire va procéder au renouvellement de voies et d’aiguillages, ainsi qu’au réaménagement de passages à niveau et de quais.

Les travaux de nuit auront lieu de 22 heures à 6 heures, du 12 au 14 février, au niveau de la rue du Chemin de Fer. D’autres travaux sont prévus en continu (jour et nuit) du 26 février au 7 mars, en gare de Wavre.

Trafic routier perturbé

Les opérations d’Infrabel auront un impact dans tout le quartier. Première conséquence : la fermeture du passage à niveau de la rue du Chemin de Fer aux automobilistes, lors du week-end du 12 au 14 février, pendant toute la durée des travaux (circulation autorisée aux cyclistes et aux piétons).

Le chantier entraînera aussi la fermeture des passages à niveau situés rue du Chemin de Fer et rue Provinciale à tous les usagers, du 26 février au 7 mars.

Une déviation de la circulation des bus sera mise en place.

Autres impacts de ces travaux : la présence et la circulation de véhicules et de personnes à proximité des passages à niveau et de la gare ; un éclairage artificiel lors des travaux de nuit ; enfin, des bruits et des vibrations possibles suite à l’usage d’engins de chantier lourds, dont une grue.