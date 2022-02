Wavre : l’obligation du port du masque en rue bientôt levée

Wavre faisait figure d’exception en étant la dernière ville belge à imposer encore le port du masque en rue. Les autorités communales vont finalement renoncer à cette obligation dans la foulée du dernier Codeco qui confirme le passage au code orange et l’allégement voire la suppression d’une série de mesures destinées à lutter contre le Covid. Pour Françoise Pigeolet, la bourgmestre, il était temps de lâcher du lest : " Je vais prendre une ordonnance de police qui va dans ce sens. L’interdiction sera levée dès vendredi et la décision sera confirmée par le conseil communal du 22 février. "

Si aujourd’hui Françoise Pigeolet fait marche arrière, la bourgmestre de Wavre continue à défendre sa décision prise dès le huit décembre dernier pour les adultes et les enfants de six ans et plus. " Je n’ai jamais voulu contraindre pour contraindre. D’ailleurs très peu de PV ont été dressés et la police n’est intervenue que dans des cas extrêmes quand les personnes se montraient vraiment réfractaires ! Mon objectif était avant tout pédagogique : je voulais rappeler aux gens l’importance de rester prudent ! Mais vu les mesures d’assouplissement annoncées au niveau fédéral et dans un souci de cohérence, j’ai donc décidé de lever la mesure."

Bernadette Pierre, la présidente de l’association des commerçants de Wavre se réjouit de cette décision : " Dans le contexte de morosité actuel, ça va permettre de mettre un peu de gaieté dans les rues et peut-être que les gens auront plus envie de se rendre à Wavre pour faire leurs courses. "