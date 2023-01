"Les jeunes élèves de primaire sont coincés dans la pyramide du pharaon et pour trouver le code secret qui ouvre la porte, il faut passer dans tous les laboratoires, trouver les indices et la somme de ces indices va permettre l’ouverture de la porte, explique Anne van Quatem (professeur de Sciences). Á cet âge-là il faut pouvoir vulgariser la science et la rendre attrayante pour qu’ils puissent gagner le goût des sciences et après, venir chez nous ".