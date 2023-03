L'équipe du Wavre Indoor Karting est familiale et composée de moins de 10 personnes. Les visiteurs sont accueillis par Bastien qui leur présente les règles de sécurité pour profiter au mieux de la piste. Pour les enfants de 8 à 16 ans, il y a la WIK Academy, qui propose un coaching professionnel pour tout niveau grâce à l'expérience de pilotes et de coaches de renommée. Les enfants pourront ainsi apprendre les trajectoires, les points de freinage, les dépassements, la glisse, la position du corps, le placement des mains, mais aussi le fair-play et l'état d'esprit à adopter en course.