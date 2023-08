Wavre : GSK construit une nouvelle unité de fabrication de vaccins pour produire plus, plus vite et mieux

C’est devant un parterre de personnalités politiques et de responsables de la célèbre entreprise biopharmaceutique que GSK Wavre a lancé le chantier de construction de sa nouvelle unité de production de vaccins, ce matin. Parmi eux : le Premier ministre Alexander De Croo, le ministre fédéral de l’Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne, le ministre wallon de l’Economie, de la Recherche et de l’Innovation Willy Borsus, le gouverneur du Brabant wallon Gilles Mahieu, la bourgmestre de Wavre Anne Masson et les échevins Gilles Agosti et Kyriaki Michelis. De nombreux cadres et travailleurs étaient aussi présents.

Vaccins lyophilisés

Dès le premier semestre 2027, GSK Wavre disposera d’un nouveau bâtiment pour assurer la production de vaccins lyophilisés. Séchés par congélation, ces vaccins ont l’avantage d’être plus stables et moins sensibles à la chaleur. Grâce à cette méthode, ils se conservent plus longtemps et peuvent être plus facilement stockés.

La nouvelle chaîne de production sera dotée de plusieurs innovations technologiques de pointe. Selon GSK, les processus de production seront plus efficaces. La qualité des produits sera améliorée. Et l’impact environnemental sera moindre, le futur bâtiment ne devant pratiquement plus rejeter de gaz néfastes pour la planète. L’investissement consenti dépasse les 250 millions d’euros. Un signe rassurant de la part des patrons de la multinationale qui rappellent que Wavre est le plus grand site de production de vaccins au monde. Deux ailes sont prévues dans la nouvelle unité : l’une sera dédiée aux vaccins "non-vivants" comme les vaccins contre le zona ou le RVS (virus respiratoire syncytial). L’autre accueillera la production de vaccins "vivants", comme les produits contre la rougeole ou la varicelle. Objectif : produire plusieurs dizaines de millions de doses par an.

La nouvelle unité occupera environ 300 personnes, la grande majorité d’entre elles étant déjà employées sur la chaîne actuelle qui sera modernisée et adossée au nouveau bâtiment. "Nous pourrions tout de même engager quelques personnes, car cette unité automatisée et robotisée utilisera aussi l’intelligence artificielle. Nous aurons donc probablement besoin de recruter une dizaine de personnes qualifiées dans les domaines des nouvelles technologies", explique Rudi Rosolen, responsable des opérations industrielles chez GSK Belgique.