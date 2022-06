Wavre dépose sa candidature pour organiser les Mondiaux 2026 de hockey

La Belgique, qui a proposé Wavre comme ville d’accueil, et les Pays-Bas, avec Amstelveen, ont déposé une candidature commune pour organiser, en 2026, les Coupes du monde de hockey dames et messieurs. "Notre dossier présentant les grandes lignes de notre candidature est rentré à la fédération internationale. Il nous reste à ficeler l’aspect financier afin de pouvoir soumettre à la FIH une offre commerciale la plus concurrentielle possible", a expliqué Serge Pilet, le secrétaire général de l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH), jeudi à Belga.

Organisée à 3 reprises en Inde lors des 4 dernières éditions masculines, l’Asie ne présente cette fois aucune candidature. "C’est une bonne nouvelle pour notre sport. Je n’ai rien contre l’Inde, qui a toujours organisé ces événements de splendide manière et avec beaucoup de public, mais cela n’était plus crédible", selon Serge Pilet.

L’Australie et l’Uruguay ont déposé une candidature pour le tournoi féminin uniquement alors que l’Angleterre et l’Allemagne, organisatrice de l’Euro 2023, proposent d’organiser le tournoi masculin. L’Afrique du Sud s’est portée candidate pour organiser les compétitions masculine et féminine dans un seul endroit, à Potchefstroom, ensemble ou distinctement l’une de l’autre.

Le choix sera arrêté le 3 novembre lors d’une réunion du conseil exécutif de la FIH et annoncé le lendemain ou surlendemain lors d’un congrès de la fédération internationale.

Pour rappel, le nouveau stade régional de Hockey, situé à Wavre, devrait être inauguré en 2023.