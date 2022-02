Wavre conserve son gestionnaire local de réseau de distribution d’électricité pour 20 ans de plus

L’avenir de la gestion des réseaux de distribution de gaz et d’électricité était sur la table d’un conseil communal extraordinaire à Wavre, ce mardi soir.

Les élus devaient choisir les gestionnaires d’énergie pour les 20 prochaines années. Pour le gaz, le seul candidat, ORES, a été confirmé.

Par contre, pour l’électricité, le conseil avait le choix entre ORES et REW, le Réseau d’Energies de Wavre, soit l’opérateur historique local, le dernier en Brabant wallon, toutes les autres communes étant gérées par le grand frère régional, la société ORES. La date butoir d’attribution des mandats (pour les 20 prochaines années) est fixée au 16 février prochain. D’où le conseil communal spécial, convoqué en urgence ce mardi soir.

Un acteur local historique

Sans surprise, le conseil a renouvelé le mandat de GRD (gestionnaire de réseau de distribution/électrique) pour la scrl locale REW, implantée à la rue Provinciale à Wavre.

Le Réseau d’Energies de Wavre gère la distribution d’électricité depuis plus d’un siècle. Il régit aussi l’éclairage public depuis 40 ans. Les dividendes rapportent environ un million d’euros par an à la commune. Mais la coopérative de droit privé vante surtout son savoir-faire, sa proximité et la qualité de ses services. "On assure nos missions aussi bien que n’importe quel autre gestionnaire de réseau de distribution", explique le directeur général du REW, Roger Le Bussy. Le régulateur nous suit. Et il a validé la qualité de notre travail".

ORES déçue

Opérateur des réseaux gaz et électricité, ORES est une entreprise belge active dans le secteur énergétique. C’est un des principaux gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel en Région wallonne.

Contacté par nos soins, ORES n’a pas souhaité nous accorder d’interview. Mais la société nous a tout de même transmis quelques informations par écrit. Le gestionnaire wallon a surtout rappelé les arguments de sa candidature : sa bonne gestion de toutes les autres communes du Brabant wallon, son projet de transition énergétique et ses tarifs de distribution plus compétitifs. Ce dernier argument a été nuancé par le gestionnaire wavrien.

"A ce jour, il est vrai que nos tarifs de distribution d’électricité (soit 27% de la facture totale) sont en moyenne de 28 euros supérieurs aux tarifs appliqués dans les autres communes du Brabant wallon (ndlr : l’écart était plus grand il y a quelques années). Mais cette différence va être gommée d’ici environ un an", insiste Roger Le Bussy. Il y aura un effet de vase communicants, en principe à l'horizon 2024, selon un autre opérateur.

"Il y a une volonté d’homogénéiser les tarifs en Région wallonne. Par ailleurs, notre proximité et la qualité reconnue de nos services permettent aussi aux citoyens de faire des économies. En cas de panne, nous intervenons très vite. D’où un impact limité sur les usagers", conclut le directeur général du REW.

Le choix communal sera bientôt transmis au régulateur. Après analyse technique et financière, le régulateur remettra son avis au gouvernement wallon qui aura deux mois pour entériner ou non le choix du régulateur. Le nouveau mandat est annoncé pour début 2023.