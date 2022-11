Wavre : comment éviter à l’avenir la cohue sur les routes autour de Walibi ?

Ce genre de situation reste exceptionnelle, mais elle a eu tendance à se répéter ces derniers mois. La cause est évidente : trop de véhicules se rendent au parc, dont la capacité des parkings est évidemment limitée. Les voiries d’accès ne parviennent pas non plus à absorber le flux de voitures. La police a également constaté que, depuis le covid, les visiteurs de Walibi préfèrent s’y rendre en voiture plutôt qu’en transports en commun. Il y a aussi eu des journées pendant lesquelles le parc était privatisé par des entreprises et où tous les invités sont arrivés par milliers à la même heure, avec les encombrements qu’on imagine.

Des solutions sont cela dit à l’étude pour éviter que ça ne se reproduise. Parmi les pistes envisagées : mieux promouvoir les transports en commun et le covoiturage, prévoir des parkings de dissuasion avec des navettes, réaménager les voies d’entrées, voire créer des parkings supplémentaires, mais aussi mieux gérer le système de réservations et l’information des visiteurs en temps réel. Les représentants de la ville de Wavre, de la police locale et de Walibi ont prévu de se rencontrer pour débriefer et discuter de ces pistes dans les prochains jours, après ce dernier week-end d’ouverture du parc.