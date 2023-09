Wavre : Aqualibi s’étend avec 4 énormes toboggans et réduit sa consommation énergétique

C’est un chantier énorme qui se déroule actuellement à Walibi, à Wavre ! Le parc d’attractions construit l’extension d’Aqualibi, la partie aquatique du célèbre parc d’attractions. L’ancienne structure sera connectée à une tour approchant les 30 mètres de haut. C’est pratiquement de là, à plus de 20 mètres de haut, que s’élanceront les visiteurs (à bord d’une bouée) dans l’un ou l’autre des quatre énormes toboggans installés.

Autre nouveauté : une énorme installation photovoltaïque pour fournir l’électricité au site. Un tiers investisseur, Engie-Electrabel, a placé 5442 panneaux totalisent une puissance de 3,6 MW, ce qui permet de produire chaque année plus de 3400 MWh, l’équivalent des besoins en électricité de 1100 ménages ! La plupart des panneaux ont été installés sur un carport, à quelques dizaines de mètres d’Aqualibi. 81% de la production électrique seront consommés sur site, le reste étant injecté dans le réseau. De quoi éviter l’émission de 1400 tonnes de CO2 par an ! D’autres améliorations sont prévues pour l’isolation, la ventilation, le chauffage et la gestion de l’eau. Walibi poursuit ainsi sa trajectoire vers le "Net Zéro Carbone", à l’horizon 2030.

Outre cette extension, le site ouvrira au printemps prochain un espace de détente et de restauration extérieur, à côté du restaurant actuel "Palm Beach". D’autres travaux sont prévus, notamment au niveau de l’espace d’accueil.

Le chantier d’extension d’Aqualibi coûtera 30 millions d’euros. Ouverture prévue, le 22 décembre prochain.