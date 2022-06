Wavre : à l’heure des départs en vacances, Coyote Benelux développe de nouveaux services utiles à la sécurité routière

Les départs en vacances, c’est dans les prochains jours !

Pour vous informer, vous guider et vous conseiller sur les routes, il y a bien sûr le Centre Perex, le service RTBF Mobilinfo, le SPW, la police fédérale et leurs partenaires et collaborateurs.

Mais il y a également d’autres services et outils plus récents, dont les outils numériques. Réseaux sociaux, applications et autres systèmes de navigation rivalisent pour vous donner un maximum de données sur les temps de parcours, les itinéraires possibles, les chantiers, les embouteillages (bouchons) et autres difficultés potentielles sur la route de vos vacances, notamment.

Parmi les outils numériques en vogue depuis plusieurs années : Waze et Coyote Benelux, dont le siège est situé à Wavre. La société compte 1 million 655.000 utilisateurs belges ! Une croissance importante pour un service payant, ancien partenaire de Perex, aujourd’hui simple collaborateur du service RTBF Mobileinfo. "On se sert d’un tas d’outils numériques. C’est utile ! Mais l’avantage qu’on a ici à Perex, c’est qu’on peut aller plus loin", explique le coordinateur de RTBF Mobilinfo, Antoine Binamé. "On peut par exemple recontextualiser une situation (notamment avec la police), pour des questions de durée d’incident. On peut savoir si cela va durer longtemps ou pas. Ce genre de précision, une application ne pourra jamais vous le dire. Par ailleurs, nous avons surtout une source très précieuse : les appels téléphoniques des usagers sur le terrain qui peuvent nous contacter via le numéro gratuit 0800/48.400".

Chez Coyote Systems Benelux, on insiste sur les informations relatives à la sécurité routière. "On était à l’origine un avertisseur de radars. Puis, on s’est transformés en véritable assistant d’aide à la conduite et en véritable outil de sécurité routière en temps réel", affirme le patron du siège wavrien de Coyote Benelux, Vincent Hébert.

Le système informatif et prédictif de la firme privée permet notamment d’alerter le conducteur de l’arrivée d’un conducteur fantôme, de l’imminence d’un virage dangereux ou d’un embouteillage. L’entreprise développe d’autres services, comme la prévention somnolence ou les zones scolaires.

La société Coyote échange aussi des données avec la police fédérale, mais aussi avec la Sofico, société en charge des autoroutes de Wallonie et de ses principales nationales.