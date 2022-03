Watt4Ever, pionnière des batteries circulaires, entreprise de l'année pour l'environnement

L'entreprise Watt4Ever, spécialisée dans le démantèlement des batteries de voitures électriques et la prolongation de leur durée de vie, a remporté le premier prix des "Business Awards for the Environment (BBAE)", a annoncé lundi soir la société.Watt4Ever, entreprise fondée par en 2020 par Febelauto, Out of use, Eco-lithium, Revolta et Shence Management, se décrit comme pionnière belge des batteries circulaires.

Ces partenaires combinent chacun des connaissances spécifiques dans le traitement des batteries de véhicules électriques mises au rebut, leur approvisionnement, leur désassemblage, leur test et leur certification, leur ré-assemblage dans des systèmes de stockage d'énergie circulaire, leur livraison et leur installation, explique le communiqué. Les BBAE sont une initiative de Business Society Belgium avec le support de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

Le premier prix, récompensant l'entreprise de l'année agissant pour l'environnement, a été remis en présence de Zakia Khattabi, ministre fédérale du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal.