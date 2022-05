Watermael-Boitsfort : Habeebee, une savonnerie artisanale et un projet collaboratif en faveur des abeilles

Depuis sa création, Habeebee accompagne les apiculteurs non professionnels et souvent débutants. " Concrètement, on accompagne les particuliers qui veulent accueillir des abeilles chez eux. L’idée c’est qu’ils achètent la ruche et les abeilles mais on est là pour les accompagner et les guider, ainsi ils ont le miel pour eux et la cire, l’idée c’est qu’ils nous la laissent pour la savonnerie. Ils participent ainsi à l’aventure. En échange, en troc, ils peuvent obtenir les produits que l’on fabrique avec une réduction de 30%. D’ailleurs, on recherche toujours des gens qui souhaitent devenir apiculteurs pour Habeebee ", pécise Alexia.