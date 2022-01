Watermael-Boitsfort : Ecolo et PS s’affrontent sur le chant des cailles

Un espace de nature et de convivialité, certes, mais que la région bruxelloise veut à présent récupérer pour l’affecter à sa finalité initiale : des logements sociaux. Le bourgmestre, en bon Ecolo, s’y oppose au nom du besoin croissant de préserver la nature en ville et en soulignant que Watermael-Boitsfort accueille déjà plus de logements sociaux que bien d’autres communes de la région (17% de logements sociaux alors que l’objectif régional est de 15% par commune), et cela même si la densité de population y est aussi la plus faible de la région. Et Olivier Deleuze insiste : si les projets régionaux devaient se concrétiser, le champ des Cailles pourrait devenir une Zone A Défendre (une ZAD qui rappelle, toutes proportions gardées, celle de Notre-Dame-des-Landes). On n’y est pas encore !