Watermael-Boitsfort accueille à son tour son foodmarket, baptisé Fox

Le foodmarket boitsfortois baptisé "Fox", situé dans l'ancien siège de l'assureur la Royale belge sur le boulevard du Souverain, ouvrira ses portes jeudi prochain au grand public. Mêlant streetfood et bistronomie, le nouveau concept de Thierry Goor et Pascal Van Hamme, qui avaient déjà lancé le Wolf, en plein centre de Bruxelles en 2019, est capable d'accueillir jusqu'à 1.500 clients par jour qui pourront découvrir les mets de douze comptoirs aux cuisines très éclectiques.

L'espace de 1.500 mètres carrés, avec 750 places assises dont 300 situées sur la terrasse suspendue sur l'eau, a été élaboré et décoré par l'architecte d'intérieur Lionel Jadot qui, comme à son habitude, mise sur du mobilier brut, l'artisanal et le durable. "On est dans une période difficile et il faut absolument que tous vos rêves les plus fous se réalisent. On veut que Bruxelles se réveille, on veut un foodmarket de malade", a lancé Thierry Goor à l'inauguration de Fox qui avait lieu jeudi soir.

Outre d'être un endroit "funky", Fox a aussi pour objectif de faire voyager les visiteurs dans la sélection culinaire, avec des enseignes quasi toutes uniques, contrairement à ce qu'on trouve au Wolf qui duplique des adresses déjà existantes.

Entre cuisine coréenne, offre à base de truffe, burgers, assiettes faisant la part belle à la mozzarella, comptoir à gourmandises, saveurs japonaises, grecques ou encore israéliennes, quelques noms bien connus de la scène gastronomique belge se glissent parmi l'offre.

On y retrouvera ainsi le Top chef Cesar Lewandowsky et ses galettes de chou japonais garnies - le cuisinier invitera l'un de ses comparses de la saison 14 chaque mois à partir de septembre - , un autre candidat de l'émission française Logan Depuydt et ses grillades à l'asado argentin ou encore un nouveau concept de tortillas au maïs signé Yves Mattagne. Enfin, Glen Ramaekers ("Humphrey") et Cédric Mosbeux ("Fernand Obb") collaboreront également au comptoir Coast qui sortira des plats à partager à base de poisson.

Le Fox qui se veut "convivial et festif" sera ouvert tous les jours de la semaine à partir de midi, sans heure officielle de fermeture, les clients et l'ambiance déterminant en réalité la fin. Les familles ne sont pas oubliées, avec une formule brunch tous les weekends et jours fériés. Le bâtiment cruciforme à l'architecture hors du commun a été imaginé par le duo franco-belge René Stapels et Pierre Dufau.

Avec ses 14.000 mètres carrés de façades en verre fumé, qui jouent reflet-miroir avec les plans d'eau qui l'entourent, l'édifice a été inauguré en 1970. Le site, en bordure de Forêt de Soignes (d'où le nom Fox, en référence aux nombreux renards qui s'y trouvent, mais aussi aux fenêtres aux teintes rousses), a été inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine belge en 2019.

Le bâtiment abrite également des bureaux, un espace de co-working et de conférences, un hôtel, un centre de wellness et fitness ainsi qu'un auditorium