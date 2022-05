Waterloo: un projet de 7 millions d’euros pour un nouveau hall sportif

Il s’agit d’un nouveau hall sportif au Chenois. Le dossier n’en est qu’au stade de projet mais c’est la volonté de la commune qui a répondu à un appel à projet de la Région Wallonne pour des infrastructures sportives partagées. C’est dans ce cadre que Waterloo a remis sa candidature, qui est passée au conseil communal pour l’approuver, commente notre confrère de TV Com.

Un hall sportif trop ancien

"Un nouveau hall sportif au Chenois permettra de remplacer l’ancien hall qui est dans un piteux état, qui a un avis défavorable des pompiers et qui ne correspond plus à la demande déjà en termes de quantité au niveau des personnes qui souhaitent pratiquer leur sport à Waterloo, constate Cédric Tumelaire, Echevin des Sports. Les halls sportifs de la commune datent des années 70, celui du Chenois des années 80 mais dans ces années-là, nous étions 15.000 habitants à Waterloo, aujourd’hui, nous sommes 30.000. Quant aux infrastructures fermées, elles n’ont pas évolué. Donc, je pense, que nous avons vraiment besoin d’un nouveau hall sportif".

Des infrastructures sportives partagées

La commune veut remédier au problème et elle compte le faire en partenariat avec un établissement scolaire, l’Institut des Sacrés- Cœurs, actuellement situé dans le centre. L’établissement est demandeur pour ses élèves et la commune pour ses habitants toujours plus nombreux.

Cédric Tumelaire: "Nous avons eu, il y a quelques années, un appel de l’école des Sacrés Cœur qui nous a dit désirer déménager et trouver une nouvelle implantation en nous demandant si la commune était prête à les aider pour construire un nouveau hall des sports. La proposition de l’école était d’utiliser ce hall en journée pour les élèves et le laisser à disposition des clubs sportifs en soirée".

Les autorités waterlootoises comptent décrocher les subsides de la Région Wallonne, qui s’élèvent à 3 millions, rapidement. L’objectif est de pouvoir inaugurer le nouveau site dans les 4 ans.