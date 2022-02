Waterloo: un policier blessé et deux véhicules endommagés après une course-poursuite

C'est l'agence Belga qui l'annonce! Un agent a été blessé et deux véhicules de police ont été endommagés lors d'une course-poursuite lancée mercredi soir au départ de Waterloo, a-t-on appris jeudi auprès du parquet du Brabant wallon. Le fuyard est activement recherché.

Les policiers waterlootois menaient une opération de contrôle routier lorsque, mercredi soir vers 22h00, ils ont surpris un individu en flagrant délit de vol dans un véhicule, le long de l'avenue des Hirondelles. Le suspect a regagné sa voiture et a pris la fuite, forçant un barrage de police mis en place. Deux véhicules de service ont été percutés et se trouvent hors service. L'un des inspecteurs se trouvant à bord a été légèrement blessé. Les policiers ont fait usage de leur arme, mais ils n'ont pas réussi à immobiliser le fuyard. Pris en chasse, celui-ci a finalement été localisé à Grimbergen où une nouvelle tentative d'interception a échoué. L'individu était toujours en fuite jeudi matin. Un juge d'instruction brabançon wallon a été saisi du dossier. L'homme est activement recherché et pourrait être poursuivi pour tentative de meurtre et entrave méchante à la circulation.