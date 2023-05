Waterloo : le patron de l’OTAN Jens Stoltenberg célèbre la fête nationale norvégienne avec ses compatriotes

C’est un invité de prestige qu’a reçu l’association des Norvégiens de Belgique, ce mercredi 17 mai, au domaine d’Argenteuil, à Waterloo. L’ancien Premier ministre norvégien et actuel Secrétaire Général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a célébré la fête nationale norvégienne aux côtés d’environ 400 compatriotes venus principalement de Waterloo et Bruxelles. Selon l’association, notre pays accueillerait entre 1000 et 2000 Norvégiens, la plupart travaillant dans des institutions internationales, à l’OTAN (Evere et Mons) ou pour diverses multinationales. Au programme des festivités organisées sur le campus de l'Ecole Européenne Bruxelles Argenteuil : discours, musique, costumes traditionnels, parade avec les enfants, dégustations gastronomiques et animations diverses. Point d’orgue de cet après-midi : le discours du numéro un de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord.