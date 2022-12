Waterloo: La chaussée de Bruxelles fermée jusque mardi midi en raison d'un effondrement

La chaussée de Bruxelles restera fermée jusque mardi midi après l'effondrement partiel d'une habitation survenu lundi, à Waterloo, a-t-on appris auprès de la police locale.

Lors d'un chantier de construction immobilière, à l'angle de la chaussée de Bruxelles et du boulevard Henri Rolin, un pan de mur d'une habitation se situant à proximité s'est effondré. Il n'y a pas eu de victime. Les occupants de la maison sinistrée ont été évacués et seront temporairement relogés à l'hôtel. Après la visite d'un expert en stabilité sur les lieux, il a été décidé de conserver le bâtiment endommagé et d'en étançonner les murs. Des déviations sont mises en place via la drève Richelle, l'avenue Reine Astrid et la chaussée de Tervuren. "Ce sont les mêmes parcours que lors de la braderie annuelle", précise le chef de zone de police.