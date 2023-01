Waterloo : des squelettes de soldats dans le grenier !

Ces squelettes ne sont pas complets et ils sont mélangés. "Nous avons des os longs des jambes et des bras, et des fragments de crânes. Tous les petits os comme les phalanges manquent. Ca nous fait penser que ces restes ont été à un moment donné triés et réenterrés là où l’amateur les a trouvés. Vu le nombre de fémurs, on a au minimum six individus."

Dominique Bosquet se félicite de pouvoir travailler avec des détectoristes amateurs, surtout avec celui-ci, qui a méticuleusement noté les coordonnées géographiques de la découverte. "C’est la première fois qu’on porte à la connaissance du public un tel lot d’ossements et qu’on peut les soumettre à une série d’analyses", pourtant, l’archéologue préférerait trouver et déterrer des ossements dans un cadre scientifique.

Faire quand même "parler" ces vieux os

"Beaucoup de gens sans doute dans les environs du site de la bataille ont des ossements des victimes de Waterloo, qui dans une vitrine, qui dans une caisse au grenier, qui sur une cheminée. Nous ce qu’on veut, c’est retrouver des sépultures, soit des charniers soit des tombes individuelles, dans leur contexte, en fouilles. Ca permettrait de raconter une histoire, de dire toute une série de choses qu’on ne va pas pouvoir dire maintenant."

Des analyses seront cependant menées pour faire "parler" ces (au moins) dix squelettes. "Nous pouvons extraire l’ADN, ce qui marche dans 30% des cas selon les corps" explique Bernard Wilkin. "Pour cela, il faudra détruire de la matière osseuse. Nous pouvons aussi transférer les échantillons d’ADN aux laboratoires français qui ont développé une technique pour identifier le groupe ethnique. Depuis les attentats en France, les labos français peuvent faire cette technique qui nous reste interdite. "

Il est aussi possible d’analyser les isotopes du strontium sur les dents ou les os longs. Cette technique permet de déterminer une origine géographique. "Quant aux deux crânes, nous pourrions les faire reconstruire par modelage ou scanning pour obtenir les visages présumés. C’est le DVI qui fait ça."

Les découvreurs voudraient leur donner une sépulture digne, sur le site de la bataille, ou dans un endroit proche. Dominique Bosquet suggère un ossuaire, par exemple dans un cimetière communal, où il serait possible de venir récupérer des éléments pour d’éventuelles analyses complémentaires.