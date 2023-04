Waterloo : des primes pour aider un secteur commercial qui se maintient

"Jusqu’à 12.000 euros d’aides pour les commerçants"!

C’est le message de la commune de Waterloo à un secteur qui souffre beaucoup, ces dernières années !

Pour soutenir et développer ses plus de 800 commerces, la commune s’est rendue éligible à plusieurs aides provinciales et régionales. Un coup de pouce bienvenu, même si Waterloo (comme Louvain-la-Neuve), figure en tête des villes wallonnes les plus attractives, sur le plan commercial.

La province propose une prime à la digitalisation. Par exemple pour aider un indépendant à développer un site internet. Dans le cadre de son dispositif "Objectif Proximité", la Région wallonne propose deux types d’aides : une prime à l’installation et une prime permettant aux commerçants déjà présents de faire évoluer ou de changer leur business model.

Comme partout, les différentes crises et la concurrence de l’e-commerce ont fait des dégâts à Waterloo. Mais moins qu’ailleurs ! Au point que la commune enregistre la plus importante chute du nombre de cellules commerciales vides. Selon l’Association du Management de Centre-Ville (AMCV), en un an, Waterloo est ainsi passée de 10,1 à 5,4% de cellules vides. Elle est aussi la seule à afficher un taux de spécialisation en shopping de plus de 40%, grâce à ses enseignes en équipement de la personne et de la maison.

Les clés d’une réussite

Plusieurs facteurs expliquent le maintien d’un commerce dynamique à Waterloo. "Nous avons un commerce qui est dense, avec une offre importante et diversifiée", explique Luc Pieltain, manager Centre-Ville. "L’offre est mixte, avec des grandes enseignes et des petits indépendants. Cette offre est soutenue par un Horeca important et très dynamique. Nous avons aussi du parking gratuit. Et nous ne subissons pas la concurrence d’un grand shopping trop proche, comme c’est le cas de Wavre qui est confrontée à la concurrence de l’Esplanade de Louvain-la-Neuve." Luc Pieltain explique aussi que la commune de Waterloo mène une politique comprenant plusieurs actions, depuis la promotion à la communication, en passant par le marketing, les partenariats et l’aide pratique aux indépendants souhaitant bénéficier de primes.

Pour l’échevin du commerce, Brian Grillmaier, l’ensemble des mesures destinées à soutenir et à développer le commerce expliquent le maintien du secteur, malgré les crises successives et l’explosion de l’e-commerce. "Aujourd’hui, nous voulons notamment soutenir ceux qui veulent réinventer leur magasin, ainsi que ceux qui veulent s’installer chez nous. Certes, la situation n’est pas toujours facile. Il faut rester prudent et accompagner nos commerçants et nos entrepreneurs. Mais par rapport à d’autres villes wallonnes, Waterloo se porte bien".

Selon Catherine Detry, présidente de l’Association des commerçants, la gratuité et les facilités de stationnement constituent un des atouts majeurs de Waterloo. "Nous avons aussi un partenariat efficace entre le privé et le public, ainsi qu’un cadre de vie accueillant et sécurisant. Notre offre est variée. L’attractivité de nos magasins est importante. Nous avons par exemple de plus en plus de clients bruxellois. Et nous n’avons pas de grand centre commercial dans les environs. Evidemment, nous devons nous adapter à l’évolution de la société, par exemple en utilisant les réseaux sociaux et l’internet pour communiquer".

Se démarquer

Evoluer, s’adapter, se diversifier, voilà une formule que maîtrise Emanuela, cogérante d’un concept store italien qui rencontre un réel succès, depuis plusieurs années. "Au départ, ma collègue a lancé un concept articulé autour d’un petit coin resto, avec un peu de design, des livres, du vin et un coin traiteur. Au fil des ans, nous avons fait évoluer le concept. Aujourd’hui, nous proposons un bout d’Italie à nos visiteurs. Cela passe par un restaurant (avec terrasse), un traiteur, une épicerie, des objets design et des vêtements. Le tout, en rapport avec l’Italie. Nous envisageons à l’avenir de proposer des expériences en Italie, aux clients qui seraient intéressés. Nous connaissons en effet les petits producteurs italiens. Les contacts humains, c’est essentiel pour nous. C’est une plus-value par rapport aux grands centres commerciaux ou à l’e-commerce. Aujourd’hui, une des clés de la réussite d’un commerce, c’est de pouvoir se démarquer, d’offrir un service de qualité, des conseils et une expérience commerciale qualitative".