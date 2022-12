Waterloo : déménagement en vue pour la zone de police et le CPAS

Mais ce budget ne tient pas en compte l’extension de la maison de repos du CPAS de vingt chambres supplémentaires et la rénovation de chambres devenues inadaptées. "Avec le regroupement de nos services administratifs au sein des actuels bureaux de la police, le site du Gibloux va devenir uniquement une maison de repos et de soin", précise le président du CPAS Raphaël Szuma. "L’opération de la commune libère la capacité d’emprunt du CPAS pour ses propres besoins. Nous pourrons donc emprunter les montants nécessaires pour la création de vingt chambres supplémentaires et la rénovation des trente-sept autres", poursuit-il. Le budget nécessaire aux vingt nouvelles chambres est évalué à 1,2 million d’euros, avec une subvention de 40 à 60%. Si les travaux de la maison de repos devraient prendre entre cinq et dix ans pour se concrétiser, soit plus tôt que prévu, le déménagement des services du CPAS et de la police devrait dans des délais bien plus court. Leurs responsables espèrent qu’ils intégreront leurs nouveaux locaux courant 2023.