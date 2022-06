Waterloo- Braine l’Alleud : environ 10.000 personnes ont assisté aux reconstitutions au pied de la butte du Lion

"Les reconstitutions étaient très réussies et nous en sommes contents. Le samedi soir, la température s’était un peu rafraîchie et les couleurs au coucher du soleil étaient superbes. Le dimanche matin, il a plu avant le spectacle mais pas pendant, et il y avait un peu plus de dynamisme du côté des troupes et des chevaux qu’après une journée de canicule. Le public était à proximité des troupes et les commentaires historiques ont été très appréciés. Les retours sont positifs", indique la directrice de Kleber Rossillon Catherine Coste.