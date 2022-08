Waterloo : avis de recherche à la demande du parquet du Brabant wallon

L’auteur a exhibé un couteau et a exigé le contenu de la caisse. Il est âgé entre 35 et 40 ans et a le teint mat. Il mesure environ 1m80, est de corpulence athlétique et a une barbe noire.

Au moment des faits, il portait un T-shirt noir à courtes manches, une casquette noire, des grandes lunettes de soleil et des gants noirs de motard à manchette longue.