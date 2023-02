Waterloo : à 13 ans, Julia sort son premier single distribué par Universal Music et un futur clip

Elle s’appelle Julia Orenbach et cette jeune demoiselle de 13 ans, qui poursuit ses études à l’Athénée Ganenou d’Uccle, est passionnée par plusieurs disciplines artistiques dont le chant et la danse. Son parcours l’a déjà conduite à participer à The Voice Kids, en France, où elle avait pour coach Patrick Fiori. Depuis Julia progresse à grands pas, ce qui lui vaut chez Universal, un single intitulé " Kaboom " et un clip très dansant entourée de ses copines.