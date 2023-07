Waterloo : 6000 spectateurs sur le champ de bataille, d’après Kléber Rossillon

"J’ai suggéré ce changement de date par souci de proposer un événement familial, pour le plus grand nombre, mais on n’a rien révolutionné : à plein d’endroits, on commémore des événements historiques avec un petit décalage, en fonction des circonstances. Ici, cela avait été accepté par tout le monde dans l’organisation. Nous avons osé, et c’est un énorme succès." Quant à savoir si ce décalage des reconstitutions sur le champ de bataille au début du mois de juillet se poursuivra pour les éditions à venir, le directeur de Kleber Rossillon Waterloo estime que répondre à cette question est aujourd’hui prématuré.