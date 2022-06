Waterloo : 2000 reconstitueurs retrouvent le champ de bataille

Napoléon et le duc de Wellington se sont une nouvelle fois affrontés à Waterloo. Tout le week-end, le champ de bataille du 18 juin 1815 a repris vie après avoir été déserté deux années de suite pour cause de pandémie. Près de 15.000 personnes ont fait le déplacement pour se replonger dans l’une des batailles les plus célèbres de l’histoire européenne. Deux reconstitutions étaient programmées samedi soir et dimanche matin. "Nous avons eu d’excellents retours", se réjouit la porte-parole du mémorial, Marine Cailliau. " Pour le bicentenaire en 2015, la surface sur laquelle se déroulait les combats était beaucoup plus grande et la visibilité n’était pas idéale. Nous avons donc adapté le dispositif, réduit aussi les fumées, ce qui permet au public de profiter pleinement du spectacle commenté en direct par un historien ! "

De nombreuses animations étaient proposées tout au long du week-end dans les différents lieux emblématiques de la bataille. La journée de samedi a été marquée par des températures extrêmes qui ont mis à rude épreuve les 2000 reconstitueurs présents sur le site. " Il y a au moins quatre couches et c’est de la laine ", rappelle Jan De Coster du 8e régiment d’infanterie de ligne. " C’est très très chaud et il faut boire beaucoup pour tenir le coup ! "