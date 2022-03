"Watergang" : dans les polders, un adolescent rêve de devenir écrivain et construit son monde

Watergang de Mario Alonso chez LE TRIPODE est le septième roman de cette nouvelle édition du Prix Première.

Voici l’histoire de Paul, un gamin d’une douzaine d’années, vivant à Middelbourg, un village perdu au milieu des polders. Nous sommes aux Pays-Bas, dans la province de Zélande, les polders étant ces étendues artificielles de terre conquises sur la mer grâce à des digues et à des barrages.

Paul vit une situation familiale difficile mais répandue : parents divorcés, père absent, mère se débattant avec une situation matérielle précaire et une sœur à peine sortie de l’adolescence et déjà enceinte. Le tableau manque donc de lumière.

Mais, le garçon a un rêve qui l’anime d’une énergie farouche : il veut être écrivain. Il observe donc tout ce qui l’entoure et prend des notes, passant ses journées à courir le long des canaux, au bord de l’eau. C’est l’histoire de Paul et c’est bien plus que cela, car c’est un monde en construction que l’auteur en herbe nous donne à voir : celui qu’il échafaude à partir de ses observations, de ses constats, de ses compréhensions d’une existence, comme toute existence, complexe et paradoxale. Le tout passant par le filtre de sa fertile imagination.

