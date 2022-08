"Waterfront", le clip qui a tout changé pour Simple Minds

Cette semaine, notre animatrice Fanny Gillard reçoit Patrick Bivort qui lui parle de SON clip coup de cœur : "Waterfront" de Simple Minds.

Un morceau qui, à l'époque de sa sortie, a été une véritable claque pour les fans. Avec son son plus brut, plus rock, il a marqué une rupture nette avec le son plus aérien de l'album précédent, New Gold Dream (81–82–83–84)