Watercooling vs Ventirad ? Lequel refroidit le mieux un PC gamer ? – ON N’EST PAS DES IENCLI (épisode 16)

Un PC gamer, ça chauffe énormément, mais comment le refroidir efficacement ? Entre les Watercooling (All-in-One) et les Ventirad, il est difficile de choisir un bon refroidissement à l’aveugle sans les tester. Dans cet épisode, Gauthier et Aurélien se lancent dans un comparatif entre plusieurs refroidissements et sur différentes gammes de prix.

Mais au-delà de la performance, installer un refroidissement n’est pas aussi simple qu’on le pense et cela peut vous donner quelques sueurs froides si vous n’avez pas le bon système de fixation.

Appareils testés dans cette vidéo :

NZXT kraken Z73 360mm

Thermaltake TH240

Cooler Master Hyper 212

Noctua NH-D15

Le logiciel OCCT pour tester les performances de votre PC : https://www.ocbase.com.