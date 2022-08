Watercolour World: plus de 80 000 aquarelles numérisées

Depuis 2019, 80 000 aquarelles numérisées sont disponibles en libre accès sur le site internet Watercolour world.

" Avant l’invention de la caméra, les gens utilisaient les aquarelles pour documenter. Au cours des siècles, les peintres - professionnels et amateurs - ont créé des centaines de milliers d'images enregistrant la vie telle qu'ils l'ont vue " peut-on lire sur le site Watercolour World qui héberge ces milliers d’aquarelles.

Le fondateur du projet, Fred Hohler, estime que l’aquarelle, qui est pourtant un genre mineur de la peinture, est injustement dépréciée et représente une ressource historique incroyable. Le problème c’est que ces aquarelles sont souvent cachées dans des archives et sont souvent trop fragiles que pour être exposées. C’est pour cette raison qu’il a souhaité les numériser afin de rendre ces œuvres d’art accessibles à tous.

Cette base de données regroupant plus de 80 000 aquarelles, est principalement composée de collections publiques issues de grands musées tel que le Rijksmuseum, le National Library of Australia, le British Museum, le Yale Center for British Art, le Metropolitan Museum of Art de New-York, le musée des Beaux-Arts d’Orléans et bien d’autres encore. Fred Hohler s’est ensuite intéressé aux collections privées. Au total il a numérisé 3000 œuvres issues de collections privées dans lesquelles il a parfois découvert de petits bijoux : " la plupart des collectionneurs ne réalisent pas la valeur historique des peintures qu’ils possèdent " explique Fred Holher.

Le site est très facile d’utilisation et vous permet de faire des recherches par mot-clé ou via une carte du monde afin de découvrir des œuvres d’art en fonction de la région qui vous intéresse.