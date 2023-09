Water-Polo : Les Royal Dauphins Mouscronnois retrouvent l’Europe

Ce lundi 11 septembre, le tirage au sort de la LEN Challenger Cup, l’équivalent de la conférence league pour le football (3e échelon européen), a acté le retour dans l’élite européenne du water-polo du Royal Dauphins Mouscronnois. Un retour attendu et préparé de longue date.

Un retour au plus haut niveau

Champion de Belgique et vainqueur de la coupe nationale lors de la saison 2022-2023, les mouscronnois ont décidé de participer à nouveau à une compétition européenne.

Un changement de cap majeur pour le club qui a d’abord pris le temps de grandir au niveau national. Car si son titre de champion de Belgique lui offre une place dans la compétition (ou du moins dans les qualifications) de son choix, les contraintes financières et organisationnelles ont souvent découragé la direction du club de se lancer dans l’aventure européenne.

C’est désormais chose faite comme l’explique Julien Donche, joueur et membre du conseil d’administration du club "à un moment donné il faut être clairvoyant, il y a tellement plus à aller chercher ailleurs, au niveau européen".

Cerise sur le gâteau, les mouscronnois sont désignés organisateurs de leur poule et recevront à domicile leurs 4 adversaires à savoir le Carouge Natation (Suisse), le VK Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), le ODTU Sport Club (Turquie) et le City of Manchester WPC (Grande-Bretagne). Une volonté du club qui s’y était préparé l’an dernier en coorganisant les rencontres européennes du club de Tourcoing (France). C’est le début d’un contre-la-montre de 8 jours pour les équipes du club qui doivent transmettre le cahier des charges à la ligue avant le 20 septembre (organisation, financement, accueil des équipes, etc.).

La qualification est envisageable

Concernant ces adversaires le groupe du RDM est assez hétérogène : si les joueurs de Carouge sont les grandissimes favoris, ceux du VK Banja Luka semblent plus modestes. Un groupe idéal pour redécouvrir la coupe d’Europe avec l’ambition de passer le 1er tour. Pour Julien Donche le tirage au sort était stressant "on voulait à tout prix éviter d’être dans le groupe de Galatasary. Notre groupe nous convient, il est équilibré, la bataille pour les deux premières places va être intéressante". Les deux premiers de chaque groupe étant qualifiés pour la phase finale…