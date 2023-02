Watch your language ! Le coup de gueule de Carlo

Déjà plus besoin de dire le mot "foodies", il est ringard depuis 2004, pire encore, il y a "foodistas", on l’oublie aussi, et on ne le remplace pas par "gourmet" qui est un mot tellement bête qu’il n’en reviendra jamais, on sauvera "gourmand" parce qu’il y a une odeur de péché autour, et le péché, c’est toujours bien, on enterrera six pieds sous terre "sublimer" parce que c’est faire trop de honte au vrai sublime.

Pour terminer ce coup de gueule aussi inutile que les mots que je dénonce, je vous confie que j’ai fait une recherche google sur la locution "affoler les papilles". De même qu’avec la surabondance de "tuerie" nous sommes tous morts depuis longtemps, nos papilles ont perdu la raison, pareil.

Alors, en guise de conclusion, je vous ai condensé tout en une phrase, bientôt je vous proposerai une recette à tomber, qui affolera les papilles des plus fins gourmets, que dis-je, des palais les plus exigeants, une recette, une tuerie qui vous emmènera directement en enfer mais vous pourrez ensuite retrouver le paradis grâce à une cure détox dont je vous livrerai tous les secrets. Bref, on fera du Moscow Mule, il y a du gingembre dedans, et c’est connu, le gingembre, ça soigne tout.