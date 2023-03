Waste Shark, le robot écologique qui nettoie l'eau des déchets plastiques.

En plus d'éliminer les déchets, le Waste Shark est capable de prélever des échantillons d’eau et de collecter des données importantes sur l'environnement marin par le biais de capteurs et de caméras. Ces outils permettent à la machine de surveiller la qualité de l'eau et de détecter les fuites de pétrole et d'autres produits chimiques dans les voies navigables.

Ces données peuvent être par la suite collectées pour aider les gouvernements et les organisations à prendre des mesures pour protéger les écosystèmes marins et les espèces animales.

Le Waste Shark est déjà utilisé dans plusieurs villes du monde pour nettoyer rivières, canaux ou ports, notamment à Dubaï, Rotterdam, Paris, Singapour, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis.