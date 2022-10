Waste End : transformer ses déchets organiques en source d’énergie

Bien que le processus de biométhanisation produit un biogaz constitué principalement de deux importants gaz à effet de serre, cette production est considérée comme neutre en carbone et bénéfique pour lutter contre le réchauffement climatique.

Car, d'une part, la quantité de dioxyde de carbone rejetée correspond à celle captée pendant le cycle de croissance de la matière organique, son émission s'intègre donc dans le cycle de vie naturel de la biomasse. D'autre part, le méthane est un gaz dont le pouvoir réchauffant est jusqu’à 86 fois plus important sur une période de 20 ans et 28 fois plus élevé sur une période de 100 ans que celui du CO2. "Et l’une des solutions pour réduire la quantité de méthane libérée dans l’atmosphère est de le capturer à la source pour le valoriser sous forme énergétique, en circuit fermé. Donc, la biométhanisation."

Le biogaz est considéré comme une énergie renouvelable et peut être produit localement. Il peut donc favoriser notre indépendance énergétique et la création d’emplois non délocalisables. De plus, le digestat produit, une fois certifié, est également valorisable pour l’enrichissement des sols, ce qui permet de réduire les besoins en engrais chimiques, plus polluants.