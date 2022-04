"On obtient l'effet de la permanence en déployant des rotations en permanence", a-t-il expliqué, soulignant que l'armée américaine n'a ainsi pas besoin de construire des logements pour les familles, des écoles, des magasins militaires etc.

"Et je pense que beaucoup de nos alliés européens, notamment les Etats baltes, la Pologne ou la Roumanie, sont très très désireux d'établir des bases permanentes" pour les forces américaines, a ajouté le plus haut gradé américain. "Ils les construiront, ils paieront pour elles, etc."