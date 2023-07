Washington toujours sans nouvelles du soldat américain passé en Corée du Nord

L'incident, qui risque d'envenimer encore davantage les relations entre Washington et Pyongyang, reste entouré de mystère et les circonstances encore non élucidées. Identifié par l'armée américaine, Travis King, soldat de deuxième classe engagé depuis 2021, a traversé "volontairement et sans autorisation" la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, techniquement encore en état de guerre, à l'occasion d'une visite dans la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux pays. Selon les informations de la chaîne de télévision CBS citant des responsables américains, il devait être ramené aux États-Unis pour des raisons disciplinaires, mais a réussi à quitter l'aéroport et à se joindre à un groupe de visiteurs de la DMZ.