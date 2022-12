Washington se dit profondément inquiet de la tentative d’éviction du maire d’Istanbul

Washington s’est dit jeudi profondément "inquiet" de la tentative d’éviction du maire d’Istanbul, figure de l’opposition turque, condamné à la prison et privé de ses droits politiques, à six mois d’élections présidentielles cruciales en Turquie.

"Les États-Unis sont profondément inquiets et déçus par le verdict de la justice turque contre le maire d’Istanbul Ekrem Imamoglu, qui l’a condamné à deux ans et sept mois de prison et à la suspension de ses activités politiques", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, dans un communiqué.