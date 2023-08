Washington sanctionne l’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé

Quatre proches de Riad Salamé sont également visés par ces sanctions, qui gèlent leurs avoirs aux Etats-Unis et leur interdisent tout commerce avec les entreprises et particuliers américains. Gouverneur de la banque centrale de 1993 jusqu’à la fin du mois dernier, M. Salamé a été l’architecte d’une politique financière ayant permis au Liban de rebondir après 15 années de guerre (1975-1990).

Mais avec la plongée du pays dans une grave crise économique depuis fin 2019, beaucoup le rendent responsable, avec les dirigeants politiques auxquels il est étroitement lié, de la ruine du Liban. Riad Salamé est aussi dans le collimateur de la justice libanaise et européenne, et des enquêtes sur sa fortune en Europe sont en cours. L’ancien banquier d’affaires franco libanais fait ainsi l’objet de deux mandats d’arrêt émis par la France et l’Allemagne.