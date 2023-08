Les États-Unis ont imposé mardi des sanctions contre des responsables chinois menant une politique d'assimilation forcée des enfants tibétains, dont plus d'un million ont été séparés de leur famille.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a annoncé que son pays n'accorderait plus de visas aux dirigeants chinois, responsables du système de pensionnats, où sont envoyés de force des jeunes Tibétains. L'interdiction s'appliquera aux anciens et actuels responsables impliqués, a-t-il indiqué. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures visant la Chine. Les politiques menées par Pékin "visent à éliminer les traditions linguistiques, culturelles et religieuses propres au Tibet parmi les jeunes générations de Tibétains", a assuré Antony Blinken dans un communiqué.

Depuis 2021, les États-Unis accusent la Chine de "génocide" à l'encontre des Ouïghours dans le Xinjiang, au nord-ouest du pays. Les autorités américaines et des organismes de défense des droits de l'homme, affirment que de nombreux membres de cette minorité sont soumis à du travail forcé et internés dans des camps. Dans son communiqué, Antony Blinken cite le travail de rapporteurs spéciaux de l'Onu, qui ont conclu en février qu'un million d'enfants tibétains avaient été assimilés dans des pensionnats. Ce programme semble conçu pour intégrer de force ces jeunes à la culture majoritaire Han, selon ces experts.

En avril, d'autres experts de l'Onu ont accusé la Chine d'obliger des centaines de milliers de Tibétains à suivre des programmes de "formation professionnelle", qui menacent l'identité tibétaine et pourraient conduire à du travail forcé. Le ministre chinois des Affaires étrangères avait affirmé que ce rapport était "sans aucun fondement".