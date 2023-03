Washington ouvre une enquête sur la faillite de SVB, selon des médias américains

"En ces temps de volatilité et d'incertitude accrues, la SEC se concentre particulièrement sur le contrôle de la stabilité des marchés et sur l'identification et la poursuite de toute forme de mauvaise conduite susceptible de menacer les investisseurs, la formation de capital ou les marchés de manière plus générale", avait-il alors souligné.

Selon des documents boursiers, Greg Beck et le directeur financier de SVB, Daniel Beck, ont notamment procédé à des ventes d'actions fin février selon un programme de ventes établi à l'avance.