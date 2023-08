Washington invite le chef de la diplomatie chinoise aux États-Unis

Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a été invité à se rendre aux États-Unis pour des réunions de haut niveau dans le cadre des efforts visant à renouer le dialogue entre Pékin et Washington malgré leurs nombreux différends, a indiqué mardi le département d'État.

L'invitation a été transmise lors d'une réunion lundi à Washington entre des hauts responsables américains et chinois, a précisé le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Ces responsables ont eu une "discussion franche, substantielle et productive", selon le département d'État américain qui en avait donné le compte-rendu dans la soirée. Aucune date n'a été donnée pour la venue de Wang Yi, qui est le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie et a remplacé le ministre des Affaires étrangères Qin Gang, mystérieusement destitué après seulement sept mois en poste. Une occasion pourrait être en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York mi-septembre. Le porte-parole s'est refusé à dire si l'invitation avait été acceptée par les Chinois mais dit "s'attendre à ce qu'elle le soit".