Washington et Londres vont discuter de leur conflit sur l'acier et l'aluminium

Cela fait "un certain temps", a-t-elle reconnu alors que le premier ministre Boris Johnson avait promis un accord à la sortie du pays de l'Union européenne. Le Brexit est effectif depuis le 1er janvier 2021.

La ministre britannique a souligné que l'enjeu n'était pas seulement d'éliminer les droits de douane, il y a la nécessité de "construire une relation commerciale du 21e siècle entre deux grandes nations qui ont des valeurs communes".

Katherine Tai a, elle, souligné qu'il fallait faire preuve de créativité en matière d'outils commerciaux, laissant entendre qu'un accord n'était pas à l'ordre du jour.

Je ne pense pas que ce sera par un traité de libre-échange, du moins pas de sitôt

Plus tôt mardi, Marjorie Chorlins, vice-présidente chargée des affaires européennes à la Chambre de commerce américaine (US Chamber of Commerce) avait souligné qu'il y avait "un désir partagé de trouver des moyens d'améliorer la relation". Mais "je ne pense pas que ce sera par un traité de libre-échange, du moins pas de sitôt", avait-elle déclaré.

Anne-Marie Trevelyan et Katherine Tai ont annoncé qu'elles poursuivraient leur dialogue commercial "en avril, en Écosse" cette fois.

"Je ne veux pas préjuger ou prédéterminer (...) où ces dialogues nous mèneront", a néanmoins tempéré Katherine Tai.