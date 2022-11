Washington attribue à l'Iran l'attaque d'un pétrolier au large d'Oman

Les États-Unis ont condamné mercredi l'attaque d'un pétrolier la veille au large d'Oman, qu'ils ont attribuée à l'Iran dans un communiqué du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

"Après examen des informations disponibles, nous sommes convaincus que l'Iran a vraisemblablement mené cette attaque au moyen d'un drone", a indiqué M. Sullivan à propos de cette attaque, qui n'a pas fait de victimes et a causé des "dommages mineurs" au navire citerne, selon le transporteur.

"Nous travaillerons avec nos partenaires et alliés (...) pour que l'Iran rende des comptes et pour répondre via des moyens appropriés", a ajouté le haut responsable américain.