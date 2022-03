Washington accuse la Corée du Nord de tester un nouveau système de missiles intercontinentaux

Les lancements effectués par la Corée du Nord les 26 février et 4 mars visaient à tester les "éléments d'un nouveau système" de missiles balistiques intercontinentaux, a affirmé jeudi un haut responsable de la Maison Blanche, en parlant d'"escalade grave".

"Ces tirs sont certainement destinés à tester les éléments de ce nouveau système avant que la Corée du Nord ne procède à un lancement à pleine portée, qu'ils pourraient essayer de faire passer pour un lancement spatial", a-t-il ajouté.

Pyongyang avait déjà assuré après ces tirs fin février et début mars qu'il s'agissait de tests de développement de satellites.

Les USA vont annoncer des mesures

En réponse à ces nouveaux essais, les Etats-Unis vont annoncer vendredi des mesures pour "empêcher la Corée du Nord d'avoir accès à des produits et technologies étrangères lui permettant de développer ses programmes d'armement interdits", et "d'autres actions suivront dans les prochains jours", a dit cette source, qui a requis l'anonymat.

"Les Etats-Unis ont décidé de rendre cette information publique et de la partager avec nos alliés et partenaires parce que nous donnons la priorité à la réduction des risques stratégiques et parce que nous croyons fermement que la communauté internationale doit parler d'une seule voix pour s'opposer au développement futur de telles armes par la Corée du Nord", a dit le responsable.