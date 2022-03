Wash Wash Cousin lance sa collection exclusive aux pharmacies : Pharma Couz

La volonté d’élaborer des savons, dentifrices et autres déodorants solides et éco-responsables ne devait pas pour autant empêcher la création de produits agréables à utiliser, sensorielles et surtout efficaces. Pour eux, le bio est une évidence, pas un but. Ils ne veulent pas être perçu comme des moralisateurs du point de vue de l’écologie. Cette voie de l’écologie est une valeur familiale qui existait bien avant la création de "Wash Wash Cousin".