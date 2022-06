Waseige : "Avec Kompany, Burnley veut mettre fin à l’ère du football-rugby"

Du côté du club, on se plonge en revanche dans quelque chose qu'on ne connaissait pas. "Le club a la volonté de marquer le coup, de dépasser l'ère de Sean Dyche où c'était 'deux passes latérales, un long ballon et on essaie de tirer au but'. Avec Vincent Kompany, on veut marquer la fin de cette ère de 'football-rugby'. Sean Dyche est resté 10 ans, c'était un entraîneur formidable qui est parvenu à maintenir son équipe malgré peu de moyens. Je pense qu'il y a la volonté de Burnley de changer complètement d'air, de devenir une équipe qui veut aussi jouer un football attractif."

Frédéric Waseige pense aussi que l'arrivée de Kompany à Burnley ne se ressentira pas seulement au niveau du jeu mais également au niveau du recrutement. "On peut imaginer qu'il y aura des joueurs de l'école des jeunes de Manchester City qui pourront faire quelques kilomètres pour venir à Burnley. Et puis, quand vous prenez Vincent Kompany comme entraîneur, vous gagnez en crédibilité footballistique. Il va attirer des joueurs qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas Vincent Kompany comme entraîneur."