Warpaint : L.A women are back avec "Radiate Like This" (interview)

J’ai lu que l’album aurait pu sortir plus tôt mais c’était sans compter la pandémie. Vous avez du coup enregistré cet album d’une façon totalement différente, tu m’expliques comment ?

Initialement nous sommes allées dans le studio avec notre producteur, Sam Pats Devy puis nous avons pris une petite pause et nous sommes reparties à L.A enregistrer dans un autre studio appelé "Islands 64". Je dirais que nous avons eu au moins un mois de studio. Mais ensuite il s’est passé deux choses : la pandémie et Emily qui a donné naissance à son bébé. En fait je pense que son bébé est né le jour où le confinement a commencé. C’était de loin le mois le plus intense et le plus effrayant.

Avec cette pandémie et son lot d’inconnues, on n’avait pas vraiment de plan. Le monde était à l’arrêt et aucun indice sur comment tout cela allait se finir, ça nous a éloignés. Je suis partie dans l’Utah, Emily ailleurs, Stella en Australie, Theresa à L.A, notre producteur à Londres. On a pris la décision de s’enregistrer à distance et pas mal de nos sessions se sont faites via zoom. On a bossé avec ce programme "Audiomovers", où tout le monde pouvait entendre ce que chacun faisait et où l’on pouvait partager nos écrans. On s’enregistrait de chez nous.

Les basses et les batteries étaient déjà préenregistrées donc ce qui s’est fait à distance ce sont les guitares, les voix, les backings vocaux, les harmonies et toutes les lignes de guitares supplémentaires.

La plupart des parties d’Emily ont été faites à distance.